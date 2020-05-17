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В Европе осудили решение Италии открыть границы для граждан ЕС

В Европе осудили решение Италии открыть границы для граждан ЕСКристоф КастанерФото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Открытие границ в Шенгенском пространстве нужно координировать на уровне ЕС. Так на объявление Италии об открытии границ отреагировал глава МВД Франции Кристоф Кастанер, передает «Интерфакс» .

По его словам, принятие скоординированных решений на европейском уровне очень важно, но сегодня это происходит не так. Кастанер отметил, что недавнее решение Испании ввести двухнедельный карантин для всех въезжающих тоже не способствует согласованности.

По данным агентства, Европейская комиссия в минувшую среду также высказалась за согласованное и «недискриминационное» открытие внутренних границ в ЕС по мере улучшения эпидемиологической обстановки.

О том, что Италия откроет границы на въезд и выезд из страны, стало известно 16 мая. Послабления будут действовать только для граждан ЕС. Гражданам Италии также разрешат свободно перемещаться по стране. Также Италия отменит карантин для прибывающих граждан Евросоюза.

Согласно последним данным проекта Университета Джонса Хопкинса, во Франции подтверждено более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались свыше 27 тысяч человек.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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