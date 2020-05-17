В Финляндии растут продажи алкоголя

Анастасия Иванова

Продажи алкоголя в сети финской государственной монополии Alko растут на фоне закрытых границ второй месяц подряд, но потребление алкоголя в стране снизилось, сообщила РИА Новости представитель монополии Маритта Исо-Ахо.

Потребление алкоголя в Финляндии складывается из двух показателей: собственных продаж внутри страны и более дешевой продукции, привозимой путешественниками из-за рубежа, например, из Эстонии, где акцизы ниже. Однако из-за закрытия границ и запрета туризма финнам приходится покупать алкоголь только внутри страны.

"В апреле Alko продала 9,1 миллиона литров напитков, что на 23% больше, чем в 2019 году. Однако нельзя сказать, что потребление увеличилось, так как сравнивая полные данные за апрель 2019 года, мы увидим, что к собственным продажам Alko в 7,4 миллиона добавлялось примерно 5,12 миллиона литров алкоголя, привозимого путешественниками. Таким образом, общее количество алкоголя, приобретенного и завезенного в апреле 2019 года, было 12,52 миллиона литров", - пояснила специалист.