В Германии приготовились к потере денег из-за «Северного потока-2»

Вадим Карасев

Клаус ЭрнстФото: Steffen Prößdorf / imago stock&people / Globallookpress.com

Газопровод «Северный поток-2» в любом случае будет достроен, но из-за многочисленных проблем станет дороже. Об этом заявил глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст, передает РИА Новости.

Он призвал европейцев приготовиться к потере денег, потому что расходы переложат на них. «В конечном итоге, придется оплачивать европейским потребителям газа», — подчеркнул Клаус.

Таким образом депутат прокомментировал решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), которое в пятницу окончательно отказалось выводить «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза.

Решение означает, что максимальный объем поставок по маршруту сократится в два раза. Директива требует резервировать 50 процентов мощности для альтернативных поставщиков, даже если их нет. «Газпром» обладает монопольным правом на экспорт российского газа, поэтому труба на 55 миллиардов кубометров в год останется полупустой.

В предыдущей версии нормы касались только газопроводов, которые проходят по территории Евросоюза. Таким образом в два раза были снижены поставки по OPAL — сухопутному продолжению первого «Северного потока». Однако теперь они расширены на магистрали, приходящие в ЕС по морю, если те были завершены позднее мая 2019 года.

«Северный поток-2» не достроен до сих пор. В операторе строительства Nord Stream 2 AG хотели бы считать датой завершения проекта сбор всех инвестиций, но немецкий регулятор отказался признать такую логику.

Россия ожидает ввод в эксплуатацию газопровода в конце 2020-го или начале 2021 года. Официально о начале возобновления строительства не сообщалось, но трубоукладчик «Академик Черский», способный продолжить работы, находится в немецком порту Мукран, куда прибыл из Находки.