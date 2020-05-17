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В Ирпене резко возросло число больных коронавирусом

В Ирпене резко возросло число больных коронавирусом

В Приирпенье Киевской области за последние сутки резко возросло количество инфицированных коронавирусом — 16 мая зафиксировали 24 новых больных. Всего за 16 мая в Украине было выявлено 433 новых случая COVID-19.

«За прошедшие сутки 24 новых подтвержденных случая на COVID-19 в Ирпенском регионе (16 — г. Ирпень, 1 — Ворзель, 7 — Коцюбинское)», — говорится в сообщении на странице «Семейный доктор. Ирпень» в Facebook.

Всего в регионе обнаружили 94 случая инфицирования вирусом. Больше всего в Ирпене — 58 случаев. В Коцюбинском заболели 22 человека. В поселке Гостомель зарегистрировано 9 пациентов, в Ворзеле — 5.

Сообщается, что по состоянию на 17 мая в Приирпенья от коронавируса не умер ни один пациент. 17 инфицированных выздоровели.

Напомним, в Киевской области на утро 17 мая подтверждено 1197 случаев заражения COVID-19, в Киеве 2280 случаев. По Украине подтверждены 18 291 случай заболевания COVID-19, в том числе 514 случаев с летальным исходом и 5116 случаев выздоровления пациентов.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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