Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Испании за сутки умерли 87 человек с коронавирусом

В Испании за сутки умерли 87 человек с коронавирусом

В Испании за сутки умерли 87 человек с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Испании за минувшие сутки составило 87 человек, это самый низкий показатель за последние два месяца, следует из данных министерства здравоохранения страны.

Число жертв за 24 часа составило менее ста впервые с 12 марта. Общее число умерших с начала эпидемии достигло 27 650.

За последние сутки с помощью тестов ПЦР был выявлен 421 новый случай заражения, всего с начала эпидемии 231 350 (из них 50 938 – медики). Выздоровели 2 719 человек, с начала эпидемии – 149 576.


Днем ранее число жертв коронавируса составило 102, были выявлены 539 новых случаев заражения, выздоровели 1663 пациента.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

В список богатейших жителей Британии вошли трое россиян
В список богатейших жителей Британии вошли трое россиян
Врач оценил возможность заразиться коронавирусом в состоянии похмелья
Врач оценил возможность заразиться коронавирусом в состоянии похмелья
Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце июня
Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце
Губернаторов обязали согласовывать с оперштабом приостановку предприятий
Губернаторов обязали согласовывать с оперштабом приостановку
В Испании за сутки умерли 87 человек с коронавирусом
В Испании за сутки умерли 87 человек с коронавирусом
Голикова: больницам невыгодно занижать данные о смертности от COVID-19
Голикова: больницам невыгодно занижать данные о смертности от COVID-19
Мода после пандемии: привыкаем к маскам и перчаткам на примере звезд и киногероев
Мода после пандемии: привыкаем к маскам и перчаткам на примере звезд
Адвокат Агаты Муцениеце об инциденте с полицией: «Она оказалась не в нужном месте»
Адвокат Агаты Муцениеце об инциденте с полицией: «Она оказалась не в
От сугроба не отличить. В российской армии придумали лайфхак с техникой
От сугроба не отличить. В российской армии придумали лайфхак с
Экс-сенатор от Удмуртии скончался от заражения коронавирусной инфекцией
Экс-сенатор от Удмуртии скончался от заражения коронавирусной
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Перечислены регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Перечислены регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Топ на сегодня

В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США — мнение
Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США —
Вечно молодая и трудолюбивая: чем 70-летняя Вера Вонг покоряет мир моды, звездных невест и пользователей сети
Вечно молодая и трудолюбивая: чем 70-летняя Вера Вонг покоряет мир
В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе
В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки

Еще по теме

В Испании от COVID-19 за сутки умерли 367 человек
В Бельгии число жертв коронавируса превысило пять тысяч человек
В Испании выявили 9 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Названо число умерших за сутки россиян с коронавирусом