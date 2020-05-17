В Испании за сутки умерли 87 человек с коронавирусом

Влада Некрасова

Число жертв коронавируса в Испании за минувшие сутки составило 87 человек, это самый низкий показатель за последние два месяца, следует из данных министерства здравоохранения страны.

Число жертв за 24 часа составило менее ста впервые с 12 марта. Общее число умерших с начала эпидемии достигло 27 650.

За последние сутки с помощью тестов ПЦР был выявлен 421 новый случай заражения, всего с начала эпидемии 231 350 (из них 50 938 – медики). Выздоровели 2 719 человек, с начала эпидемии – 149 576.

Днем ранее число жертв коронавируса составило 102, были выявлены 539 новых случаев заражения, выздоровели 1663 пациента.