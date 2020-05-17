Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Крыму решили провести концерт на дне обмелевшего водохранилища: сеть взорвалась комментариями

В Крыму решили провести концерт на дне обмелевшего водохранилища: сеть взорвалась комментариями

В Крыму решили провести концерт на дне обмелевшего водохранилища: сеть взорвалась комментариями

На дне обмелевшего Симферопольского водохранилища, являющегося главным источником питьевой воды для столицы аннексированного полуострова, решили провести… концерт классической музыки. С такой инициативой выступила Крымская государственная филармония, сообщает ресурс Крым.Реалии.

«Сейчас сама природа дает нам такую уникальную возможность послушать музыку и ощутить погружение на дно моря», — объяснил идею сепаратистским СМИ дирижер и худрук филармонии Денис Карловм.

По его замыслу, на дне водохранилища, которое выступит в роли амфитеатра, постелят красные ковровые дорожки.

Идея концерта уже получила одобрение в российском Государственном комитете по водному хозяйству Крыма, однако там выставили условие — отсрочить проведение мероприятия до ослабления режима самоизоляции.

В сети бурно отреагировали на идею музыкантов, назвав ее «настоящим дном».

«Для вменяемых симферопольцев, да и всех крымчан это трагедия, а для кого-то повод заработать и концерт устроить», — написала в Facebook Светлана Лебеденко, выразив надежду, что пойдут дожди и планы устроителей концерта не будут реализованы.

«Что за бред? А ничего, что это природоохранная территория? Откуда вообще-то потом люди воду пить будут?», — не сдержал эмоций Ринат Шаймарданов.

«Пляски на костях нашего несчастного водохранилища. Вот что приходит в голову после таких заявлений», — призналась жительница Симферополя Анжелика Бурыгина.

Напомним, ранее стало известно о катастрофическом обмелении и других водохранилищ в Крыму — Белогорского и Тайганского. На последнем из-за снижения уровня воды даже появились острова.

Фото Крым. Реалии

1175 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса
Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса
Скворцова назвала группу крови, наиболее уязвимую для коронавируса
Скворцова назвала группу крови, наиболее уязвимую для коронавируса
Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем
Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем
Рогозин капитулировал перед "супер-пупер-ракетой" Трампа
Рогозин капитулировал перед "супер-пупер-ракетой" Трампа
В Дагестане умерли более 40 врачей с коронавирусом и пневмонией
В Дагестане умерли более 40 врачей с коронавирусом и пневмонией
Bloomberg снова изменил заголовок статьи об умерших россиянах с коронавирусом
Bloomberg снова изменил заголовок статьи об умерших россиянах с
Лидер сербской оппозиции заработал 619 млн евро за годы работы чиновником
Лидер сербской оппозиции заработал 619 млн евро за годы работы
Усманов, Фридман и Абрамович вошли в топ-20 богатейших жителей Британии
Усманов, Фридман и Абрамович вошли в топ-20 богатейших жителей
Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус
Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус
Обама обвинил руководство США в безрассудстве
Обама обвинил руководство США в безрассудстве
Заразившая коронавирусом телеведущая описала болезнь
Заразившая коронавирусом телеведущая описала болезнь
Главная экономика Европы пережила рекордный спад
Главная экономика Европы пережила рекордный спад

Топ на сегодня

На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и
США обещают «супер-пупер» ракету: события ночи 16 мая — EADaily
США обещают «супер-пупер» ракету: события ночи 16 мая — EADaily
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США

Еще по теме

На дне Симферопольского водохранилища планируется концерт
В Крыму отметили, что вода после перекрытия Украиной канала стала лучше
Аксенов поручил стабилизировать ситуацию с водоснабжением Севастополя
Власти Крыма изучают возможность строительства буферного водохранилища