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В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны ВСУ
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в субботу в результате обстрела со стороны ВС Украины подконтрольного республике села Березовское была повреждена высоковольтная линия, питавшая Алчевский металлургический комбинат. Позже Народная милиция ЛНР заявила об обстреле населенного пункта Донецкий в ЛНР и гибели ополченца.

# В мире
По материалам: ria.ru

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