В Нижегородской области нашли свалку вакцины в лесу

Влада Некрасова

В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины. Эту информацию подтвердил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов. Чиновник сообщил, что расследование уже начато.

«Информацию о ходе расследования доведу до общественности», — пообещал Мелик-Гусейнов в соцсети.

По его словам, минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом.

«Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено, как преступление, — предположил чиновник. — По номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда».

Партию вакцины случайно нашли местные жители. Они разместили в соцсетях видео, на котором запечатлены коробки с медикаментами. Как обратили внимание люди, нашедшие лесную медицинскую свалку, вакцина рассчитана на период 2019—2020 годов.

«Иммунизация, вероятнее всего закончена, — предположил один из пользователей, комментируя пояснения заместителя губернатора. — В этом году привезут вакцину по новому штамму для 2020−2021 году. А факт нахождения этой вакцины на помойке вероятнее всего связан с тем, что утилизацию производил „самый дешёвый“ подрядчик, который вместо сжигания просто вывалил коробки на свалке или в соседнем со свалкой лесу. Такая ситуация сплошь и рядом и не только в Нижнем».