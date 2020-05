В Польше может появиться американское ядерное оружие

Вадим Карасев

США могут разместить свое ядерное оружие в Польше, если Германия решит сократить арсенал на своей территории. Об этом заявила в Twitter посол США в Польше Джоржетт Мосбахер.

"Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь", — написала дипломат.

If Germany wants to diminish nuclear capability and weaken NATO, perhaps Poland - which pays its fair share, understands the risks, and is on NATO's eastern flank - could house the capabilities here: https://t.co/VIzpHIgoUN

— Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) May 15, 2020

Президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от союзников по НАТО, в частности от Германии, повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Варшава это требование выполняет, Берлин - нет. При этом в абсолютном выражении вклад ФРГ в бюджет НАТО значительно выше - $50 млрд против польских $13 млрд.

