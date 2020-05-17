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В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки

В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
В России за сутки ликвидировали 25 лесных пожаров на площади более 12 тысяч гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16 мая в России ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 12 221 гектар", - говорится в сообщении.

Кроме того, на полночь 17 мая в России действовали 13 лесных пожаров на площади 2,8 тысячи гектаров, которые активно тушили. При этом наибольшая площадь пожаров, которые тушили, фиксируется в Забайкальском крае (2,5 тысячи гектаров).

# Россия
По материалам: ria.ru

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