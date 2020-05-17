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В России учебный год начнется по новым правилам

В России учебный год начнется по новым правилам

С 1 сентября в школах России введут новые правила для безопасного нахождения в них детей. Такие изменения будут сделаны из-за распространения на территории РФ коронавируса.

С нового учебного года для каждого класса будет свое расписание. Общие перемены и прогулки будут отменены. Каждый класс отдыхать будет в свое время.

За каждым классом закрепят отдельное помещение. Теперь дети начальных классов и старших будут в одном кабинете, к ним на урок будут приходить учителя.

Каждому классу сделают свое расписание и дети начинать и заканчивать учебу будут в разное время.

Обязательна санитарная обработка помещений. При входе в школу поставят антисептики, а также будут проверять температуру учителям и ученикам, сообщает ОКА.

С 1 апреля все школьники России перешли на дистанционное обучение. Для многих учебный год уже закочен.

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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