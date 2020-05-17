В России учебный год начнется по новым правилам
С 1 сентября в школах России введут новые правила для безопасного нахождения в них детей. Такие изменения будут сделаны из-за распространения на территории РФ коронавируса.
С нового учебного года для каждого класса будет свое расписание. Общие перемены и прогулки будут отменены. Каждый класс отдыхать будет в свое время.
За каждым классом закрепят отдельное помещение. Теперь дети начальных классов и старших будут в одном кабинете, к ним на урок будут приходить учителя.
Каждому классу сделают свое расписание и дети начинать и заканчивать учебу будут в разное время.
Обязательна санитарная обработка помещений. При входе в школу поставят антисептики, а также будут проверять температуру учителям и ученикам, сообщает ОКА.
С 1 апреля все школьники России перешли на дистанционное обучение. Для многих учебный год уже закочен.Читайте также: Высокий риск заражения коронавирусом через чипсы и орешки озвучили в МЧС