В сербском городе Вранье из-за вспышки COVID-19 возобновляется работа временной больницы

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

За последние два дня в городе Вранье на юго-востоке Сербии зафиксировано 52 новых случая заражения коронавирусом, в связи с чем открывается ранее закрытая COVID-больница, оборудованная в хирургическом отделении местного госпиталя. Об этом в воскресенье сообщает сербская газета «Вечерние новости» со ссылкой на мэра города Слободана Миленковича.

Наибольшее количество заболевших отмечается среди сотрудников одной из городских частных мебельных фабрик, а также членов их семей и друзей. У четырёх пациентов присутствуют ярко выраженные симптомы болезни, у остальных вирус протекает бессимптомно.

По словам представителей республиканского штаба по противодействию распространению коронавируса, вспышка заболевания выявлена на ранней стадии и в настоящее время находится под контролем, что позволяет с оптимизмом смотреть на возможные сценарии её развития. При этом, эпидемиологи напомнили о необходимости ношения масок и соблюдения других мер предосторожности в общественных местах, а городская инспекция в городе Вранье усилит контроль за поведением граждан в кафе, ресторанах и других объектах массовых скоплений людей.

Всего за прошедшие сутки в Сербии выявлено 114 новых случаев заболевания коронавирусом, что, тем не менее, составляет менее двух процентов от общего числа тестируемых. За всё время эпидемии зарегистрировано 10 619 заболевших, 230 человек погибли.

Ранее 6 мая в стране был отменён режим чрезвычайного положения, действовавший с 15 марта.