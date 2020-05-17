В Севастополе отменен режим обязательной самоизоляции

Вадим Карасев

В Севастополе режим обязательной самоизоляции отменен с 18 мая. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба.

"Сейчас обстановка стабильная. Мы открыли сферу услуг и в таком случае режим абсолютной самоизоляции странное понятие", - сказал Михаил Развожаев врио губернатора.

Обязательную самоизоляцию оставили только для людей, находящихся в группе риска: больные хроническими заболеваниями и люди в возрасте 65+. Работодателям рекомендуют сотрудников из зоны риска оставить на дистанционной форме работы или же предоставить им оплачиваемые отпуска.

Отмечено, что на въездах в Севастополь оставят блокпосты. Въехать и выехать из города можно будет только с пропуском. С 20 мая в детских садах откроют дежурные группы. Родители, которым нужно выходить на работу смогут написать заявление и отправить своего ребенка в сад, сообщает РИА Новости.

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