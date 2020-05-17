В СК назвали провокаторов, выложивших фото нацистов в «Бессмертный полк»

Влада Некрасова

Главное следственное управление СК России возбудило уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с нацистскими фото в ходе виртуального шествия «Бессмертного полка».

Как сообщила 16 мая официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в рамках этих производств начаты следственные действия — идут допросы четверых фигурантов, а по месту их жительства проводятся обыски.

«В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории РФ. Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска», — рассказала она.

В отношении всех четверых возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Изучение изъятых материалов и компьютерной техники дает основания полагать, что все эти люди состояли в одних сообществах в социальных сетях.

Кроме того, Вячеслав Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности: в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 — за кражу.

Следователи установили также и других подозреваемых — по словам Петренко, среди них есть граждане Украины, Эстонии и других государств.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в ходе расследования следственным органам удалось установить личности тех, кто выкладывал в «Бессмертный полк — онлайн» фотографии лидеров нацистской Германии.