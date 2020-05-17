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В Совфеде оценили санкции Украины против Эрмитажа и МГУ

В Совфеде оценили санкции Украины против Эрмитажа и МГУФото: Антон Новодережкин / ТАСС

Введенные президентом Украины Владимиром Зеленским санкции в отношении культурных и научных учреждений России являются стремлением впечатлить украинских националистов. Такое мнение »Парламентской газете» высказал глава комитета по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор указал, что целью этой «символической и показательной» акции является, прежде всего, демонстрация того, что Киев намерен и дальше идти по выбранному антироссийскому пути, и «чтобы в Москве не надеялись на какую-то нормализацию отношений». В связи с этим Пушков выразил сомнение в том, что у Зеленского есть какая-то собственная политическая линия.

Пушков отметил, что МГУ, Эрмитажу и другим попавшим под санкции Киева учреждениям «ни жарко, ни холодно». Санкции эти можно было вообще не вводить — они не наносят вред России и не несут никаких финансовых выгод или какой-то иной пользы для Украины, — резюмировал он.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских организаций. В обновленный список попали, помимо Эрмитажа и МГУ, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Всероссийская организация «Русское географическое общество», Институт археологии Российской академии наук, Институт истории материальной культуры РАН, Институт востоковедения РАН. Кроме того, под санкциями также оказались научные, культурные и образовательные организации, работающие в Крыму.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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