В список богатейших жителей Британии вошли трое россиян

Вадим Карасев

Сразу три российских гражданина вошли в число наиболее богатых жителей Великобритании. Они заняли восьмое, одиннадцатое и двенадцатое места.

В рейтинге, опубликованном Sunday Times, упоминаются Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович. Их состояние оценивается в 11,34 млрд, 10,23 млрд и 10,16 млрд фунтов стерлингов соответственно.

Издание подчеркивает, что Алишер Усманов в этом году потратил около 118 млн фунтов из своего состояния, чтобы помочь России в борьбе с коронавирусной инфекцией. Еще больше упало состояние Абрамовича, который с 2019 года переместился с 9-й строчки на 12-ю.

В первой тройке рейтинга – британский миллиардер Джеймс Дайсон, индийцы Шри и Гопи Хиндуя, а также основатели Trans World Group Дэвид и Саймон Рубены. Их состояние оценивается в среднем в 16-16,2 млрд фунтов стерлингов. Капитал тысячи самых богатых британцев при этом за год упал на 29 млрд фунтов стерлингов и составил 743 млрд.