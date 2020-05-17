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В США расстреляли участников поминальной службы

В США расстреляли участников поминальной службыФото: Eduardo Munoz Alvarez / AP

В американском штате Луизиана произошла стрельба во время поминальной службы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 16 мая, в городе Богалуса. Ранения получили 13 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов расследуют происшествие. Подозреваемый пока не задержан.

В марте сообщалось, что жители США запаниковали из-за распространения коронавируса и стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и «наборы для выживания».

# В мире
По материалам: lenta.ru

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