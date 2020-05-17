В США расстреляли участников поминальной службы
Сегодня, 21:14 Вадим КарасевФото: Eduardo Munoz Alvarez / AP
В американском штате Луизиана произошла стрельба во время поминальной службы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранителей.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 16 мая, в городе Богалуса. Ранения получили 13 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов расследуют происшествие. Подозреваемый пока не задержан.
В марте сообщалось, что жители США запаниковали из-за распространения коронавируса и стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и «наборы для выживания».
По материалам: lenta.ru