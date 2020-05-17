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В воскресенье планируются вывозные рейсы в Россию из шести стран

В воскресенье планируются вывозные рейсы в Россию из шести стран
Вывозные рейсы в РФ из Узбекистана, Молдавии, Австрии, Венгрии, Киргизии, Армении планируются в воскресенье, сообщила Минкомсвязь.

Ожидаются рейсы Ташкент (Узбекистан) — Казань, Кишинев (Молдавия) — Москва, Вена (Австрия) — Будапешт (Венгрия) — Санкт-Петербург — Москва, Бишкек (Киргизия) — Москва, Ереван (Армения) — Воронеж.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.


Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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