В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19

Анастасия Иванова

Для окончательной оценки смертности от COVID-19 необходимо дождаться большего количества исследований по летальности в глобальном масштабе, об этом РБК заявили в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.

"В целом, оценка показателей смертности является сложной задачей для многих заболеваний. Например, ВОЗ использует моделирование для глобальных отчетов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу. Это связано с тем, что не каждый, кто умирает от гриппа, был протестирован на наличие вируса", — пояснили в организации.