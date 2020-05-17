Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19

В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19

В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19
Для окончательной оценки смертности от COVID-19 необходимо дождаться большего количества исследований по летальности в глобальном масштабе, об этом РБК заявили в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.

"В целом, оценка показателей смертности является сложной задачей для многих заболеваний. Например, ВОЗ использует моделирование для глобальных отчетов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу. Это связано с тем, что не каждый, кто умирает от гриппа, был протестирован на наличие вируса", — пояснили в организации.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Поп-дуэт Hurts борется с внутренними демонами в новой песне "Voices"
Поп-дуэт Hurts борется с внутренними демонами в новой песне "Voices"
В Финляндии растут продажи алкоголя
В Финляндии растут продажи алкоголя
Данные сотрудников Европарламента утекли в сеть
Данные сотрудников Европарламента утекли в сеть
Больше ста тысяч рублей за лечение и личные консультации пациентов: как работает Антон Криворотов
Больше ста тысяч рублей за лечение и личные консультации пациентов:
Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило шесть тысяч человек
Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило шесть тысяч человек
Британский миллионер, бросивший беременную русскую жену, тайно съехал из дома
Британский миллионер, бросивший беременную русскую жену, тайно съехал
Объявлена дата референдума о появлении в США нового штата
Объявлена дата референдума о появлении в США нового штата
В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19
В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19
Неделя пятая по Пасхе: о самарянке. Как правильно отмечать праздник 17 мая 2020 года
Неделя пятая по Пасхе: о самарянке. Как правильно отмечать праздник
Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса
Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса
Скворцова назвала группу крови, наиболее уязвимую для коронавируса
Скворцова назвала группу крови, наиболее уязвимую для коронавируса
Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем
Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем

Топ на сегодня

Оставшимся дома россиянам покажут Егора Крида и суперкомпьютер
Оставшимся дома россиянам покажут Егора Крида и суперкомпьютер
Ростовский суд не нашел оснований для отказа в экстрадиции Горана Чирича
Ростовский суд не нашел оснований для отказа в экстрадиции Горана
В Таиланде за сутки не зарегистрировали ни одного заражения COVID-19
В Таиланде за сутки не зарегистрировали ни одного заражения COVID-19
«Газпром» заставил сотрудников отказаться от части зарплат
«Газпром» заставил сотрудников отказаться от части зарплат
"Цитадель гитлеризма": Проханов призвал установить над Ельцин-центром знамя Победы
"Цитадель гитлеризма": Проханов призвал установить над Ельцин-центром

Еще по теме

В ВШЭ заявили об "удивительном" уровне смертности от COVID-19 в России
Голикова: уровень летальности от COVID-19 в РФ в 7,5 раз меньше, чем по миру в целом
Украина возглавила рейтинг смертности из-за неправильного питания
Продолжительность жизни в США впервые упала за десятилетия