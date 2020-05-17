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Вез полкило кокаина: в Киеве задержали наркодилера (фото)

Вез полкило кокаина: в Киеве задержали наркодилера (фото)

В Киеве задержали мужчину с партией кокаина особо крупного размера стоимостью 75 тысяч долларов США. Напомним, ранее СБУ разоблачила наркодилеров в… управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщила Прокуратура Киева, партию наркотического средства киевлянин приобрел с целью сбыта. Тем не менее его надеждам заработать не было суждено сбыться — во время проведения совместной операции полиции и СБУ его задержали. При досмотре автомобиля был найден пакет с кокаином весом 500 граммов.

Правоохранители показали оперативные фото.

Оперативные фото

Подозреваемому сообщено о подозрении, также решается вопрос об избрании ему предупредительной меры в виде содержания под стражей. В случае доказанности вины наркодилеру грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, наркотик доставляют в Украину по морю из Южной Америки. Так, в начале мая 2020 года в Одесской области задержали в порту «Южный» 53,4 килограмма наркотического порошка, который прибыл по морю из Южной Америки, а в марте 2019 года там же изъяли 200 кг южноамериканского наркотика.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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