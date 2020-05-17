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Владимир Драчев: регионы пишут, что речи о перевыборах главы СБР не идет

Владимир Драчев: регионы пишут, что речи о перевыборах главы СБР не идет

- Конечно, реакция уже есть. И она разная. Пока обработали порядка 40-50% писем, остальные коллеги еще готовят ответы. Наверное, на следующей неделе удастся получить ответные письма от всех.


- Из того, что уже есть, больше критикуют или соглашаются?

- То, что присылали мне или пересылали с почты федерации, в основном идет поддержка. Пишут, что президент СБР выбран на четыре года, и ни о каких перевыборах речи не идет, надо отработать весь олимпийский цикл и дальше уже принимать решения. После Олимпийских игр 2022 года.

- То есть, если доверили два года назад, то дайте доработать до конца, и уже потом спрашивайте результат?

- Да. Региональные федерации понимают, что всё сразу не делается. Сборные команды – это всего лишь 10-15% той работы, которая есть у Союза биатлонистов России. Основная работа как раз связана с регионами, с молодежью, с детским спортом. И расширение возможности регионам участвовать во всех сферах, в том числе в строительстве новых объектов – больших и малых центров, в зависимости от того, насколько способны поддержать федеральные правительства. У нас же строительство ведется из разных источников. Например, Рязань - из частных. Екатеринбург, к примеру, готов софинансировать строительство нескольких стадионов. А Чита, Бурятия и Алтайский край могут рассчитывать только на дотации. Этому мы и уделяли много времени.

# Россия
По материалам: ria.ru

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