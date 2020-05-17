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ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны

ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не известны случаи заражения коронавирусом Covid-19 при прикосновении к общедоступным поверхностям, но дезинфекцию всё же лучше проводить. Об этом говорится в опубликованных в субботу, 16 мая, в Женеве гигиенических рекомендациях ВОЗ.

Организация упоминает исследование, согласно которому вирус может выжить до семи дней на внешней стороне медицинской маски для лица, до четырёх дней на нержавеющей стали и пластике, до двух дней на стекле. При этом ВОЗ советует относиться к подобным исследованиям с осторожностью, поскольку они проводятся в лабораториях, а не в реальной жизни.

ВОЗ рекомендует не распылять дезинфицирующие средства в клиниках, магазинах, офисах и домах, а также на открытом воздухе, как это делают в ряде стран Азии. Дезинфицирующие средства могут быть опасными для людей, химикаты вроде хлора приводят к раздражению глаз и кожи, расстройствам дыхания и пищеварения, предупреждают в организации.

По состоянию на вечер 16 мая, в мире подтверждено более 4 млн 680 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 310 тыс. пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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