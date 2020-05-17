Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Врач оценил возможность заразиться коронавирусом в состоянии похмелья

Врач оценил возможность заразиться коронавирусом в состоянии похмельяКадр: Доктор Комаровский / YouTube

Детский врач и телеведущий Евгений Комаровский оценил возможность заразиться коронавирусом в состоянии похмелья. Ролик, в котором он ответил на вопрос о связи алкогольного отравления и риска заболеть, опубликован на его YouTube-канале.

«Если после двух бутылок водки, пяти-шести бутылок виски организм лежит полностью отравленный и включена только функция пописать, можно ли заразиться коронавирусом в этом состоянии?» — спросили врача зрительницы. Комаровский ответил, что риска заражения в таком случае нет, однако уточнил, что употребление алкоголя в таком количестве вредно для здоровья.

«Во-первых, в ваших соплях и слюнях такая концентрация алкоголя, что вирус там размножаться просто не может», — объяснил врач. Он отметил, что для заражения необходим контакт с другим человеком, в организме которого есть вирус. «Когда вы лежите, способный только на пописать после такого количества алкоголя, шансов, что к вам ближе чем на полтора метра приблизится нормальный человек, очень мало», — уточнил Комаровский. Доктор добавил, что люди, употребляющие алкоголь в таком количестве, находятся «в страшной опасности по поводу зеленого змия».

Ранее в мае Комаровский объяснил, почему регулярное употребление мороженого полезно для здоровья. По его словам, воздействие холодом на миндалины помогает укрепить местный иммунитет полости рта. Врач уточнил, что такое воздействие обязательно должно быть регулярным: если употреблять мороженое раз в месяц, это не будет иметь никакого положительного эффекта.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В список богатейших жителей Британии вошли трое россиян
В список богатейших жителей Британии вошли трое россиян
Врач оценил возможность заразиться коронавирусом в состоянии похмелья
Врач оценил возможность заразиться коронавирусом в состоянии похмелья
Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце июня
Аэропорт Таллина рассчитывает возобновить рейсы в Москву уже в конце
Губернаторов обязали согласовывать с оперштабом приостановку предприятий
Губернаторов обязали согласовывать с оперштабом приостановку
В Испании за сутки умерли 87 человек с коронавирусом
В Испании за сутки умерли 87 человек с коронавирусом
Голикова: больницам невыгодно занижать данные о смертности от COVID-19
Голикова: больницам невыгодно занижать данные о смертности от COVID-19
Мода после пандемии: привыкаем к маскам и перчаткам на примере звезд и киногероев
Мода после пандемии: привыкаем к маскам и перчаткам на примере звезд
Адвокат Агаты Муцениеце об инциденте с полицией: «Она оказалась не в нужном месте»
Адвокат Агаты Муцениеце об инциденте с полицией: «Она оказалась не в
От сугроба не отличить. В российской армии придумали лайфхак с техникой
От сугроба не отличить. В российской армии придумали лайфхак с
Экс-сенатор от Удмуртии скончался от заражения коронавирусной инфекцией
Экс-сенатор от Удмуртии скончался от заражения коронавирусной
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Перечислены регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Перечислены регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Топ на сегодня

В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
В ОАЭ опровергли гибель главы МИД арабской монархии
Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США — мнение
Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США —
Вечно молодая и трудолюбивая: чем 70-летняя Вера Вонг покоряет мир моды, звездных невест и пользователей сети
Вечно молодая и трудолюбивая: чем 70-летняя Вера Вонг покоряет мир
В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе
В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки

Еще по теме

Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач рассказал о шансе не заразиться коронавирусом при контакте с заболевшим
Врач раскрыл правильный способ дезинфекции защитной маски
Врач рассказал об опасности заражения коронавирусом от одежды