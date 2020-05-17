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Врачи смогут пожаловаться на отсутствие коронавирусных выплат на Госуслугах

Врачи смогут пожаловаться на отсутствие коронавирусных выплат на Госуслугах

16 мая на портале Госуслуг появилась новая форма для жалоб врачей на невыплаты им за работу с коронавирусными пациентами. Информацию об этом сообщила пресс-служба Минкомсвязи РФ.

Теперь любой медицинский работник, не получивший положенные выплаты, может подать жалобу на это в специальной форме. Сделать такой раздел поручил премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания с членами Правительства РФ 15 мая.

Денежные средства на выплаты медикам, непосредственно работающим с пациентами, инфицированным коронавирусной инфекцией нового типа, выделены из федерального бюджета на основании Постановления Правительства РФ № 484 от 12 апреля 2020 года.

Председатель Правительства Михаил Мишустин в ходе заседания по социально-экономическим вопросам потребовал, чтобы каждый медицинский работник получил положенные ему выплаты. Помимо поручения о создании единой формы на Госуслугах, премьер-министр России рекомендовал проработать вопрос о возможности приема таких заявлений через горячую линию по противодействию коронавирусу.

Мишустин напомнил, что срок коронавирусных выплат врачам за апрель истек 15 мая. Средства на это были получены всеми регионами, но не до всех медиков они дошли. Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин отметил, что за март и апрель практически во всех регионах выплаты были произведены, за исключением части Псковской области, Пермского края и Дагестана. Но данные регионы обещали все выплаты произвести до 15 мая.

Ранее президент России Владимир Путин выразил свое крайнее недовольство, как организовано поступление средств в субъектах страны медикам за их тяжелый труд в борьбе с коронавирусом.

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По материалам: u-f.ru

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