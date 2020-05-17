Всероссийский выпускной в вузах может пройти онлайн в первой декаде июля

Лидия Мартынова

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Всероссийский выпускной может пройти в высших учебных заведениях России в первой декаде июля. Планируется, что он пройдёт онлайн, однако если ситуация в регионах будет позволять, мероприятие могут провести в традиционной форме, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью радио «Комсомольская правда».

«Планируем в первой декаде июля провести впервые всероссийский выпускной. Мы исходим из того, что <...> в основной своей части он будет онлайн. Но если ситуация будет более благоприятная в отдельных субъектах, то у нас будет такой смешанный формат, где-то будет возможность провести его нормально», — цитирует Фалькова ТАСС.

Сценарий мероприятия может быть представлен в течение двух-трёх недель, добавил он. Министр отметил, что всероссийский выпускной организовывается по инициативе ведомства совместно с Российским союзом ректоров и общественной организацией «Россия — страна возможностей».

По его словам, окончание вуза — это большая веха в жизни, которая должна отмечаться по-особому. «Представьте выпускные курсы, они по существу давно уже друг друга не видели, им надо будет сдать сейчас государственные экзамены и защитить дипломные работу, ну конечно, они хотели бы, чтобы окончание вуза не прошло незамеченным», — заключил глава Минобрнауки.