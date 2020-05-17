За нарушителями самоизоляции будут следить с помощью беспилотников

Вадим Карасев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Беспилотники начнут использовать для наблюдения за жителями Самары, нарушающих самоизоляцию. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, дронов получат росгвардейцы и полицейские. Предполагается, что летательные аппараты будут выявлять места массового пребывания самарчан и тех, кто не соблюдает социальную дистанцию.

В некоторых районах Самарской области из-за малого числа людей с диагностированным коронавирусом сняты ограничения по самоизоляции. В этих местах рекомендуется сохранять положенное расстояние между людьми в полтора метра.

По последним данным, в Самарской области выявлено 1372 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 275 человек, умерли девять.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии начали использовать воздушную технику в Москве и области для патрулирования лесопарковых зон. В ведомстве пояснили, что информация, получаемая с воздуха, затем передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, чтобы они в свою очередь приняли меры реагирования и провели с гражданами разъяснительную работу.