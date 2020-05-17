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Заразившая коронавирусом телеведущая описала болезнь

Заразившая коронавирусом телеведущая описала болезньАнна ЯнкинаФото: кадр из эфира телеканала НТВ

Ведущая НТВ Анна Янкина переболела двухсторонней пневмонией на фоне заражения коронавирусом и рассказала о течении заболевания. Об этом сообщил телеканал НТВ.

По словам Янкиной, сначала заболел ее муж, однако компьютерная томография не показала поражения легких. Она отметила, что в этом заключается коварство коронавируса, потому что осложнения развиваются очень быстро.

На четвертый день у мужа Янкиной пропало обоняние, и лечащий врач назначил семейной паре курс антибиотиков. По мнению журналистки, именно это их и спасло.

По словам ведущей, самым страшным для нее было то, что они с мужем переболели с младенцем на руках, однако заражения ребенка удалось избежать. Сейчас Янкина здорова и работает удаленно .

12 мая стало известно, что коронавирусом заразились пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка. Супруги находятся в больнице под контролем врачей, по словам Навки, с ними «все в порядке».

30 апреля сообщалось о заражении премьер-министра России Михаила Мишустина, затем — главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.

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По материалам: lenta.ru

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