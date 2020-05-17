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Желающих почти нет: медиков из ОРЛО хотят привлечь к борьбе с коронавирусом в России

Желающих почти нет: медиков из ОРЛО хотят привлечь к борьбе с коронавирусом в России

В оккупированном Луганске, который закрыт из-за эпидемии COVID-19, медикам, которые работают с больными коронавирусом, начали предлагать временные контракты в Москве. Предложения о командировках передают через администрацию, но желающих немного.

Врачам предлагают ставку около 100 тысяч рублей (около 35 тыс грн) и доплата за месяц: 80 рублей врачам, 50 медсестрам и 30 санитарам (соответственно, 28, 18 и 11 тыс грн).

По одним источникам, срок работы на все лето, по другим, на 2 месяца. За человеком сохраняется рабочее место, пишет «Радио Свобода».

Медики настроены скептически и отказываются ехать. Кроме случаев, когда не платят все обещанное, врачей беспокоят средств защиты, которые якобы приходится покупать за свои средства.

Профильной по COVID-19 в Луганске является больница № 4. В апреле в ней были случаи заболевания среди медиков, а поликлиническое отделение закрывали на карантин.

Напомним, Россия по числу инфицированных коронавирусом и занимает второе место в мире, уступая лишь США. Украина занимает 32-е место в мире по количеству больных. На утро 17 мая в нашей стране заболело 18 тысяч 291 человек.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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