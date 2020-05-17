Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Лидия Мартынова

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма. Видеозапись опубликована на ютьюб-канале ISLND TV.

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу". Он добавил, что его родители и дочь остались в России, куда он постоянно ездит. По словам артиста, пока он не собирается получать украинский паспорт.