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Журналистка с коронавирусом раскрыла подробности лечения

Журналистка с коронавирусом раскрыла подробности леченияФото: Александр Миридонов/ «Коммерсантъ»

Журналистка Анна Поваго из Ярославля, работающая в «Коммерсанте», сообщила, что заразилась коронавирусом. В статье на 76.ru она рассказала о том, что за последние месяцы несколько раз болела, однако принимала плохое самочувствие за простуду и не обращалась к врачам. Девушка также раскрыла подробности лечения.

По ее словам, она почувствовала недомогание еще в начале марта. Тогда у нее была температура не выше 36,7 и сильный кашель с мокротой. В апреле ситуация повторилась, но Поваго последовала привычке переносить «простуду» на ногах и в рабочем режиме, о чем впоследствии пожалела. Ближе к началу мая «по рукам и ногам пошла зудящая сыпь, заныли суставы, натянулись нервы. К 4 мая было ощущение, что кто-то вытягивает из тела все жилы». В итоге журналистка вызвала скорую помощь.

9 мая ей поставили диагноз. Девушке определили легкую форму коронавируса и отправили ее лечиться на дому. Она отметила, что сейчас чувствует себя нормально, «не считая крайне неприятной реакции на лекарства». Поваго добавила, что не знает, сколько времени уйдет на восстановление. «Коронавирус даже в легкой форме — это по-настоящему, всерьез и надолго», — написала она.

По словам журналистки, она получила лекарство прямо в кабинете врача. Она не уточнила название препарата и подчеркнула, что его можно получить только по рецепту: «Обычно он применяется для лечения малярии и входит в список жизненно важных медикаментов». При этом принимать лекарство надо точно по часам и только во время еды, запивая молоком, а не водой.

В конце марта врач Александр Мясников сообщал, что эффективных средств от коронавируса на сегодня нет, а медики продолжают поиск новых препаратов. По его словам, несколько наименований пока лишь рассматриваются врачами как возможные лекарства.

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По материалам: lenta.ru

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