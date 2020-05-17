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"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19

"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
Российская актриса Мария Горбань рассказала в своем Instagram, что переболела COVID-19.

"Я заболела три недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела", - написала Горбань. По ее словам, после появления кашля она сделала тест на коронавирус и компьютерную томографию, которая выявила воспаление легких.

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Не хотела рассказывать, что мы всей семьёй переболели COVID-19. Но сегодня, когда мне сказали, что я справилась с этой заразой, решила всё рассказать! Я заболела 3 недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела. У меня начался кашель и я конечно же побежала делать тест и КТ. КТ показало воспаление лёгких 8% . На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем ещё чувствую. Так вот, я пишу этот пост, потому что была из тех людей, который не особо паниковал, но самоизолировалась сама за город на 2 месяца. И заболела, когда и где, не понятно ... но главное, что сейчас всё молодое поколение моей семьи здорово. Чего и вам желаю!!! Берегите себя!!! ... Ну а кто скажет, что мне за это заплатили, я сразу заблокирую! Друзья, такими вещами не шутят ... это жизнь !!!

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Актриса добавила, что на данный момент не испытывает проблем со здоровьем за исключением некоторой потери обоняния. При этом она отметила, что последние два месяца провела за городом на самоизоляции, и призвала подписчиков беречь себя.


ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, в мире заражены свыше 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.

В России общее число инфицированных составляет 272 043 человека, скончались 2 537 пациентов, выздоровели 63 166. Проведено более 6,6 миллиона тестов. За последние сутки в 83 российских регионах зафиксировано 9200 новых случаев, из них почти 45% - без симптомов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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