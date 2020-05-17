"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
"Я заболела три недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела", - написала Горбань. По ее словам, после появления кашля она сделала тест на коронавирус и компьютерную томографию, которая выявила воспаление легких.
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Не хотела рассказывать, что мы всей семьёй переболели COVID-19. Но сегодня, когда мне сказали, что я справилась с этой заразой, решила всё рассказать! Я заболела 3 недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела. У меня начался кашель и я конечно же побежала делать тест и КТ. КТ показало воспаление лёгких 8% . На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем ещё чувствую. Так вот, я пишу этот пост, потому что была из тех людей, который не особо паниковал, но самоизолировалась сама за город на 2 месяца. И заболела, когда и где, не понятно ... но главное, что сейчас всё молодое поколение моей семьи здорово. Чего и вам желаю!!! Берегите себя!!! ... Ну а кто скажет, что мне за это заплатили, я сразу заблокирую! Друзья, такими вещами не шутят ... это жизнь !!!
Актриса добавила, что на данный момент не испытывает проблем со здоровьем за исключением некоторой потери обоняния. При этом она отметила, что последние два месяца провела за городом на самоизоляции, и призвала подписчиков беречь себя.
ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, в мире заражены свыше 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.
В России общее число инфицированных составляет 272 043 человека, скончались 2 537 пациентов, выздоровели 63 166. Проведено более 6,6 миллиона тестов. За последние сутки в 83 российских регионах зафиксировано 9200 новых случаев, из них почти 45% - без симптомов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.