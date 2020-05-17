Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован

Влада Некрасова

Юморист сейчас находится под присмотром медиков, которые предлагают разные варианты дальнейшего лечения. Вашуков почувствовал себя плохо накануне.

Звезда «Кривого зеркала» сегодня днем был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение в городе Пушкино. СМИ сообщают о том, что Михаил Вашуков находится в тяжелом состоянии, его собираются перевести в реанимацию.

Журналисты считают, что причиной мог стать коронавирус, но пока официального нет официального подтверждения.

Михаил Вашуков — артист эстрады, куплетист, комик. Наибольшую известность приобрел после участия в юмористической телепередаче «Кривое зеркало», в которой он выступал в дуэте с Николаем Бандуриным.

В 2006 году тандем распался, после чего каждый из участников стал выступать сольно.

Напомним, что отечественные звезды нередко страдают от коронавируса. Так, курс лечения в Коммунарке прошел Лев Лещенко, который сейчас уже чувствует себя хорошо. Переболел COVID-19 и Стас Михайлов, а также Надежда Бабкина — она несколько недель провела в реанимации, где за ее жизнь боролись врачи.

По последним данным, в России выявлено более 270 тысяч зараженных, а всего по миру более 4,6 заболевших коронавирусом.

Фото: кадр из телепередачи «Юморина» телеканала «Россия 1», Legion-Media