Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован
Звезда «Кривого зеркала» сегодня днем был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение в городе Пушкино. СМИ сообщают о том, что Михаил Вашуков находится в тяжелом состоянии, его собираются перевести в реанимацию.
Журналисты считают, что причиной мог стать коронавирус, но пока официального нет официального подтверждения.
Михаил Вашуков — артист эстрады, куплетист, комик. Наибольшую известность приобрел после участия в юмористической телепередаче «Кривое зеркало», в которой он выступал в дуэте с Николаем Бандуриным.
В 2006 году тандем распался, после чего каждый из участников стал выступать сольно.
Напомним, что отечественные звезды нередко страдают от коронавируса. Так, курс лечения в Коммунарке прошел Лев Лещенко, который сейчас уже чувствует себя хорошо. Переболел COVID-19 и Стас Михайлов, а также Надежда Бабкина — она несколько недель провела в реанимации, где за ее жизнь боролись врачи.
По последним данным, в России выявлено более 270 тысяч зараженных, а всего по миру более 4,6 заболевших коронавирусом.
Фото: кадр из телепередачи «Юморина» телеканала «Россия 1», Legion-Media