Звездный Instagram: веселые, яркие и позитивные "карантинные" будни знаменитостей
Учитывая последние новости, похоже, самоизоляция скоро останется лишь в нашей памяти и архивных фотографиях — в начале этой недели президент России Владимир Путин объявил о прекращении периода нерабочих дней. И хотя в Москве и Московской области ограничения, введенные из-за коронавируса, будут действовать еще до конца месяца (более того, теперь все жители столицы обязаны носить маски и перчатки в общественных местах), вполне вероятно, что после этого мэр Москвы Сергей Собянин последует примеру главы государства. А это значит, что уже через несколько месяцев нас будут ждать кадры со светских тусовок и дружеских посиделок.
Ну а пока звезды продолжают делиться "карантинными" кадрами, выходят в прямые эфиры в инстаграме и рассказывают, как проходят их будни. А проходят они, несмотря на кажущееся однообразие, на самом деле ярко и даже позитивно. Предлагаем и вам в этом убедиться — смотрите нашу фотоподборку!