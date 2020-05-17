Звездный Instagram: веселые, яркие и позитивные "карантинные" будни знаменитостей

Вадим Карасев

Учитывая последние новости, похоже, самоизоляция скоро останется лишь в нашей памяти и архивных фотографиях — в начале этой недели президент России Владимир Путин объявил о прекращении периода нерабочих дней. И хотя в Москве и Московской области ограничения, введенные из-за коронавируса, будут действовать еще до конца месяца (более того, теперь все жители столицы обязаны носить маски и перчатки в общественных местах), вполне вероятно, что после этого мэр Москвы Сергей Собянин последует примеру главы государства. А это значит, что уже через несколько месяцев нас будут ждать кадры со светских тусовок и дружеских посиделок.

Ну а пока звезды продолжают делиться "карантинными" кадрами, выходят в прямые эфиры в инстаграме и рассказывают, как проходят их будни. А проходят они, несмотря на кажущееся однообразие, на самом деле ярко и даже позитивно. Предлагаем и вам в этом убедиться — смотрите нашу фотоподборку!





Леся Кафельникова





Настя Каменских





Настя Ивлеева





Елена Темникова





Рита Дакота с дочерью





Тимати





Светлана Лобода





Наталья Ионова





Иван Ургант





Нюша





Наталья Водянова с дочерью





Мирослава Дума





Тина Канделаки





Лиза Пескова





Надя Дорофеева





Ким Кардашьян





Кортни Кардашьян





Эмили Ратажковски





Нина Агдал





Синди Кроуфорд





Сальма Хайек





Джаред Лето





Бритни Спирс





Кейт Хадсон с детьми





Эмбер Херд





Тесс Холлидей





Джорджина Родригес





Мадонна





Сиара





Рита Ора





Наталья Подольская





Екатерина Варнава и Александр Гудков





Алена Шишкова





Кристина Асмус





Дима Билан





Айза Анохина





Виктория Лопырева





Ксения Собчак





Елена Летучая





Янис Тимма и Анна Седокова





Юлия Снигирь





Полина Киценко





Светлана Бондарчук





Надежда Оболенцева





Ника Белоцерковская





Виктория Шелягова





Кэти Перри





Миранда Керр





Алисса Милано





Деми Мур