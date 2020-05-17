Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Звездный Instagram: веселые, яркие и позитивные "карантинные" будни знаменитостей

Звездный Instagram: веселые, яркие и позитивные "карантинные" будни знаменитостей

Звездный Instagram: веселые, яркие и позитивные "карантинные" будни знаменитостей

Учитывая последние новости, похоже, самоизоляция скоро останется лишь в нашей памяти и архивных фотографиях — в начале этой недели президент России Владимир Путин объявил о прекращении периода нерабочих дней. И хотя в Москве и Московской области ограничения, введенные из-за коронавируса, будут действовать еще до конца месяца (более того, теперь все жители столицы обязаны носить маски и перчатки в общественных местах), вполне вероятно, что после этого мэр Москвы Сергей Собянин последует примеру главы государства. А это значит, что уже через несколько месяцев нас будут ждать кадры со светских тусовок и дружеских посиделок.

Ну а пока звезды продолжают делиться "карантинными" кадрами, выходят в прямые эфиры в инстаграме и рассказывают, как проходят их будни. А проходят они, несмотря на кажущееся однообразие, на самом деле ярко и даже позитивно. Предлагаем и вам в этом убедиться — смотрите нашу фотоподборку!


Леся Кафельникова


Настя Каменских


Настя Ивлеева


Елена Темникова


Рита Дакота с дочерью


Тимати


Светлана Лобода


Наталья Ионова


Иван Ургант


Нюша


Наталья Водянова с дочерью


Мирослава Дума


Тина Канделаки


Лиза Пескова


Надя Дорофеева


Ким Кардашьян


Кортни Кардашьян


Эмили Ратажковски


Нина Агдал


Синди Кроуфорд


Сальма Хайек


Джаред Лето


Бритни Спирс


Кейт Хадсон с детьми


Эмбер Херд


Тесс Холлидей


Джорджина Родригес


Мадонна


Сиара


Рита Ора


Наталья Подольская


Екатерина Варнава и Александр Гудков


Алена Шишкова


Кристина Асмус


Дима Билан


Айза Анохина


Виктория Лопырева


Ксения Собчак


Елена Летучая


Янис Тимма и Анна Седокова


Юлия Снигирь


Полина Киценко


Светлана Бондарчук


Надежда Оболенцева


Ника Белоцерковская


Виктория Шелягова


Кэти Перри


Миранда Керр


Алисса Милано


Деми Мур
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Доллар по 90. Рублю предрекли вторую волну падения
Доллар по 90. Рублю предрекли вторую волну падения
В США расстреляли участников поминальной службы
В США расстреляли участников поминальной службы
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Германия отказала «Северному потоку-2»
Германия отказала «Северному потоку-2»
На Донбассе во время вражеского обстрела пострадал боец ВСУ
На Донбассе во время вражеского обстрела пострадал боец ВСУ
Минкульт призвал Роспотребнадзор подготовить меры по открытию кинотеатров
Минкульт призвал Роспотребнадзор подготовить меры по открытию
Названы влияющие на определение даты голосования по Конституции факторы
Названы влияющие на определение даты голосования по Конституции
Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа
Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа
Звездный Instagram: веселые, яркие и позитивные "карантинные" будни знаменитостей
Звездный Instagram: веселые, яркие и позитивные "карантинные" будни
Только вредит. ВОЗ опровергла пользу популярного метода защиты от COVID
Только вредит. ВОЗ опровергла пользу популярного метода защиты от
Названы опасные для здоровья российские пельмени
Названы опасные для здоровья российские пельмени
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса

Топ на сегодня

ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива Венесуэле
Иран потребовал от США не вмешиваться в поставки топлива Венесуэле
Турция перезапустит туризм: министр назвал приоритетные направления
Турция перезапустит туризм: министр назвал приоритетные направления
Рэпер Тимати выпустил новый трек Loco и клип на него
Рэпер Тимати выпустил новый трек Loco и клип на него

Еще по теме

Владимир Путин заявил о прекращении периода нерабочих дней
В Москве уточнили правила ношения маски и перчаток
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски
Путин объявил об окончании нерабочего периода