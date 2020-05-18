4 признака, что у вас отталкивающая энергетика: проверьте себя

Вадим Карасев

Существует несколько признаков того, что у вас отталкивающая аура, из-за которой люди не хотят с вами общаться. При наличии такой энергетики эксперты советуют пересмотреть некоторые аспекты своего поведения.

Довольно часто мы отталкиваем от себя окружающих плохим настроением. Оно порождается злостью, обидами, тревожностью и завистью. Существует пять эффективных способов избавиться от всего этого и снова наладить отношения с окружающими. Но сначала вспомним о признаках, которые точно говорят: с проблемами пора что-то делать.

Во время разговора человек отдаляется от вас

Речь идет о физическом отдалении. Например, вы знакомитесь с кем-то или разговариваете с коллегой по работе, а тот начинает медленно пятиться от вас. Это бывает настолько неуловимо даже для самого человека, что этого не замечает никто. Попробуйте понаблюдать за тем, как люди реагируют на вас.

Также следует отметить психологическое отдаление. Тут речь идет о тех ситуациях, когда вы, например, познакомились с новым коллегой. У вас все хорошо, разговор идет в гору, вам есть о чем поговорить, но затем вы медленно отдаляетесь друг от друга, у вас в разговорах все чаще встречается неловкое молчание, а потом вы и вовсе перестаете быть приятелями. За этим стоит следить в отношении многих людей. Единичный случай абсолютно ничего не значит — у вас может быть просто низкая совместимость с этим конкретным человеком.

Вам постоянно хочется поспорить с кем-то

Не в том смысле, что вы сидите вечером в субботу дома и ищете, с кем бы поспорить. Тут имеется в виду та ситуация, когда вы просто со всеми не согласны, вам хочется в жесткой манере переубедить человека, вас раздражает его кажущаяся вам неправота.

Это свидетельствует о том, что ваше биополе стало слабым, но токсичным. Необходимо чаще фокусироваться на оптимистичных новостях, чаще разговаривать с позитивно настроенными людьми. Также проблема с отталкивающей энергетикой может исходить из глубин вашего сознания — из вирусных программ, которые заставляют думать, что все вокруг являются вашими врагами. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют воспользоваться аффирмациями против тревожности и стресса. Возможно, они помогут вам вновь стать позитивным собеседником.

Люди избегают вас

Если вы заметили, что людям не хочется оставаться с вами наедине, с вашей энергетикой точно что-то не так. Возможно, что им просто не комфортно находиться рядом и разговаривать с вами.

Если вас никто никогда не просит о помощи, с вами не хотят рядом сидеть, всё это указывает на вашу токсичность как личности. Это напрямую свидетельствует, что пришло время в себе что-то изменить.

Вам постоянно грубят

Возможно, что проблема не в вас, а в окружении, но важно обратить внимание на один серьезный фактор. Если люди, которые к вам негативны, в обычное время и со всеми другими ведут себя нормально, значит, проблема в вас.

Попробуйте спросить самых близких людей о том, что они думают по поводу вашей манеры общения и вашего характера в целом. Будьте готовы к самой жесткой критике. Подготовьте себя к худшим словам, которые можете услышать, если не хотите потерять и этих людей, которые могут быть с вами честны.

Вы можете заметить, что вам также грубят абсолютно незнакомые люди в автобусе, метро, на улице, в очереди. Если это происходит часто, значит, определенно есть какие-то негативные стороны вашего биополя. Ваш негатив настолько силен, что задевает ауры других людей, поэтому они либо сторонятся вас, либо отвечают агрессией, защищаясь. Проблема в том, что даже если вы будете выглядеть дружелюбно, то это не поможет, так как негативное влияние производится бессознательно.