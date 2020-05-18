Аграрии в Оренбургской области получат более 3 млрд рублей господдержки

Лидия Мартынова

Более трех миллиардов рублей благодаря программе госсподдержки получат аграрии Оренбурга, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

"В текущем году на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям области предусмотрено 3,1 миллиарда рублей, в том числе 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, 1,6 миллиарда рублей из областного", - отмечается в сообщении пресс-службы областного правительства.

Собеседник РИА Новости сообщил, что "в настоящий момент общий объем доведенных до оренбургских аграриев средств составил 530,5 миллиона рублей".

В полном объёме доведены субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 412,8 миллиона рублей, в том числе федеральные деньги – 309,6 миллиона рублей.