Актер сериала «Мосгаз: Катран» рассказал о седьмом сезоне

Алексей Вольцев

Рассуждая о причинах успеха сериала, Дромашко отметил, что они кроются в уникальной атмосфере, над созданием которой тщательно работали авторы проекта. "Сериал основан на очень благодатном историческом материале — я могу утверждать это и как зритель, и как актер. Фактура картинки, типажи исполнителей главных ролей, вклад художников-постановщиков — все это позволило получить очень приятный результат. Есть, что называется, на что посмотреть", — говорит Дромашко.Говоря о седьмом сезоне "Мосгаза", Дромашко заявил, что история, которая на первый взгляд воспринимается как простая криминальная сводка из прошлого, начинает разворачиваться в нечто уникальное благодаря массе исторических деталей, а также другим особенностям проекта. "Особенно хорош Андрей Смоляков — он смог создать очень качественный образ. Но я пока не могу говорить, удалось ли авторам нового сезона сериала сохранить дух старых сезонов — это будет понятно только после того, как выйдет полностью смонтированная история", — добавил актер.