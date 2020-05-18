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Актер сериала «Мосгаз: Катран» рассказал о седьмом сезоне

Актер сериала «Мосгаз: Катран» рассказал о седьмом сезоне

Совсем скоро Первый канал начнет показывать седьмой сезон популярного телесериала "Мосгаз: Катран", посвященного сыщику Ивану Черкасову. Корреспонденты информационного портала "Инфореактор" пообщались о деталях грядущего сезона с одним из актеров сериала — Максимом Дромашко.
 
Рассуждая о причинах успеха сериала, Дромашко отметил, что они кроются в уникальной атмосфере, над созданием которой тщательно работали авторы проекта. "Сериал основан на очень благодатном историческом материале — я могу утверждать это и как зритель, и как актер. Фактура картинки, типажи исполнителей главных ролей, вклад художников-постановщиков — все это позволило получить очень приятный результат. Есть, что называется, на что посмотреть", — говорит Дромашко.
 
Говоря о седьмом сезоне "Мосгаза", Дромашко заявил, что история, которая на первый взгляд воспринимается как простая криминальная сводка из прошлого, начинает разворачиваться в нечто уникальное благодаря массе исторических деталей, а также другим особенностям проекта. "Особенно хорош Андрей Смоляков — он смог создать очень качественный образ. Но я пока не могу говорить, удалось ли авторам нового сезона сериала сохранить дух старых сезонов — это будет понятно только после того, как выйдет полностью смонтированная история", — добавил актер.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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