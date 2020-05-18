Александр Ширвиндт: «Умершие друзья часто мне снятся. Тоскую по ним»

Влада Некрасова

Александр Ширвиндт только за последние пару лет похоронил троих близких друзей. Сейчас актер старается реже ходить на церемонии прощания, поскольку каждая панихида становится для него тяжелым психологическим испытанием.

«Чувствую себя предпоследним из могикан», — часто с грустью шутит Александр Ширвиндт, когда речь заходит о его товарищах. В 2018 году актер потерял лучшего друга — Михаила Державина. Спустя год из жизни ушли его коллеги и единомышленники Марк Захаров и Галина Волчек. Эти потери стали для Ширвиндта настоящими ударами судьбы.

«Мне Миша Державин и Марк Захаров до сих пор снятся. Очень по ним тоскую, конечно. Причем эти сны — не воспоминания из юности. Они мне снятся в преклонном возрасте, такими, какими были при нашей последней встрече», — признается Александр Анатольевич.

Самому артисту в июле исполнится 86 лет. Он не отрицает, что эта цифра его несколько пугает. Сейчас мэтр редко снимается в кино, а большую часть времени проводит на даче.

«Все мои перемерли. Снаряды все чаще рядом со мной взрываются, но я пока цел. У меня тут недавно спрашивали, почему я не пришел на очередные похороны. А я ответил, что уже сил нет ходить на кладбища. Хочу силы сохранить до собственных похорон», — мрачно шутит артист.

В трудный период Александра Анатольевича поддерживают близкие — сын Михаил и любимая супруга Наталья. Ширвиндт уже 63 года состоит в браке, и за это время никто из супругов не дал повода усомниться в прочности их союза. Сам же артист шутит, что его счастливая личная жизнь — результат отсутствия иного выбора.





«Я могу сказать, что уже давно не бабник. Сейчас уже прадедушка. Недавно внучка родила двойняшек — правнуков. Так что я точно не бабник, это все воспоминания о юности», — подчеркнул актер.

В интервью для YouTube-канала Дмитрия Гордона Александр Анатольевич заявил, что пока не сыграл свою лучшую роль и надеется вскоре вернуться к творческой деятельности, которая пока приостановлена из-за эпидемии коронавируса.

Фото: Legion-Media