Александр Ширвиндт: «Умершие друзья часто мне снятся. Тоскую по ним»
«Чувствую себя предпоследним из могикан», — часто с грустью шутит Александр Ширвиндт, когда речь заходит о его товарищах. В 2018 году актер потерял лучшего друга — Михаила Державина. Спустя год из жизни ушли его коллеги и единомышленники Марк Захаров и Галина Волчек. Эти потери стали для Ширвиндта настоящими ударами судьбы.
«Мне Миша Державин и Марк Захаров до сих пор снятся. Очень по ним тоскую, конечно. Причем эти сны — не воспоминания из юности. Они мне снятся в преклонном возрасте, такими, какими были при нашей последней встрече», — признается Александр Анатольевич.
Самому артисту в июле исполнится 86 лет. Он не отрицает, что эта цифра его несколько пугает. Сейчас мэтр редко снимается в кино, а большую часть времени проводит на даче.
В трудный период Александра Анатольевича поддерживают близкие — сын Михаил и любимая супруга Наталья. Ширвиндт уже 63 года состоит в браке, и за это время никто из супругов не дал повода усомниться в прочности их союза. Сам же артист шутит, что его счастливая личная жизнь — результат отсутствия иного выбора.
«Я могу сказать, что уже давно не бабник. Сейчас уже прадедушка. Недавно внучка родила двойняшек — правнуков. Так что я точно не бабник, это все воспоминания о юности», — подчеркнул актер.
В интервью для YouTube-канала Дмитрия Гордона Александр Анатольевич заявил, что пока не сыграл свою лучшую роль и надеется вскоре вернуться к творческой деятельности, которая пока приостановлена из-за эпидемии коронавируса.
Фото: Legion-Media