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Американцы объявили бойкот китайским товарам

Американцы объявили бойкот китайским товарамФото: Guang Niu / Getty Images

Более трети американцев (40 процентов) объявили бойкот товарам с маркировкой «Сделано в Китае» и отказались их покупать. Такие данные приводятся в исследовании FTI Consulting.

34 процента опрошенных заявили, что купят китайский товар, но без особого удовольствия. Для 26 процентов маркировка не имеет никакого значения и не повлияет на выбор. 78 процентов респондентов готовы заплатить больше за товар, если выяснится, что его производство перенесено из Китая в США.

Меньше всего негатива у опрошенных по отношению к товарам, сделанным в Европе. Их не готовы покупать только 12 процентов опрошенных.16 процентов не стали бы покупать вещи, которые были произведены в Латинской Америке. В опросе, который проводился с 12 по 14 мая, приняли участие 1012 человек в возрасте от 18 до 91 года.

Торговая война между США и Китаем началась в конце 2017 года с введения пошлин на ряд товаров, произведенных в Китае и импортируемых в США. Это вынудило многих китайских производителей закрыть производства из-за падения спроса на их товары.

В начале 2020 года стороны пошли на взаимные уступки и заключили первую фазу торговой сделки. В ее рамках Пекин должен закупить в США товаров и услуг на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года, а Белый дом отказался от введения новых пошлин на китайский импорт. Однако отношения между странами резко ухудшились, так как в марте американский президент Дональд Трамп обвинил Китай в недостоверной информации о вспышке коронавируса. Из-за этого сделка оказалась под угрозой.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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