Американский посол предложила разместить в Польше ядерное оружие

Вадим Карасев

Американский дипломат Джорджетт Мосбахер, исполняющая функции посла, предложила Польше разместить ядерное оружие. Выступить с такой инициативой дипломата сподвиг раскол во внутриполитическом обществе Германии, где социал-демократы против размещения ядерного оружия США на территории ФРГ. Им возражает Христианско-демократический союз (Меркель - его представитель), однако ситуация в немецком обществе неоднозначная.

На своей странице в Твиттер госпожа Мосбахер написала на польском языке:





Далее в интервью польским СМИ американка ожидаемо заявила об угрозе Западу ядерного арсенала России и «российской агрессии». Сотрудница Госдепа обвинила Москву в разрушительной деятельности на экономическом и персональном уровнях.

Ранее другой представитель американской дипломатии выразил недовольство поведением России в Арктике.