Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Американский посол предложила разместить в Польше ядерное оружие

Американский посол предложила разместить в Польше ядерное оружие

Американский посол предложила разместить в Польше ядерное оружие

Американский дипломат Джорджетт Мосбахер, исполняющая функции посла, предложила Польше разместить ядерное оружие. Выступить с такой инициативой дипломата сподвиг раскол во внутриполитическом обществе Германии, где социал-демократы против размещения ядерного оружия США на территории ФРГ. Им возражает Христианско-демократический союз (Меркель - его представитель), однако ситуация в немецком обществе неоднозначная.

На своей странице в Твиттер госпожа Мосбахер написала на польском языке:


Далее в интервью польским СМИ американка ожидаемо заявила об угрозе Западу ядерного арсенала России и «российской агрессии». Сотрудница Госдепа обвинила Москву в разрушительной деятельности на экономическом и персональном уровнях.

Ранее другой представитель американской дипломатии выразил недовольство поведением России в Арктике.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Вандалы испортили граффити с Бодровым в Петербурге
Вандалы испортили граффити с Бодровым в Петербурге
К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции
Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции
Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у части выздоровевших
Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у части выздоровевших
Невостребованным Sukhoi SuperJet 100 нашли место в России
Невостребованным Sukhoi SuperJet 100 нашли место в России
После свадьбы: как меняются мужчины в зависимости от знака зодиака
После свадьбы: как меняются мужчины в зависимости от знака зодиака
С понедельника ограничат въезд крупногабаритного транспорта в Киев
С понедельника ограничат въезд крупногабаритного транспорта в Киев
Опять "заговор". Россию обвинили в желании развалить ЕС с помощью COVID
Опять "заговор". Россию обвинили в желании развалить ЕС с помощью
Мошенники нашли способ заработать на обещанных Путиным детских пособиях
Мошенники нашли способ заработать на обещанных Путиным детских
Что смотреть онлайн 18 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 18 мая. Расписание трансляций
Лунный день сегодня 18 мая 2020 года
Лунный день сегодня 18 мая 2020 года
Названа величайшая песня в истории «Евровидения»
Названа величайшая песня в истории «Евровидения»

Топ на сегодня

В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
Турция перезапустит туризм: министр назвал приоритетные направления
Турция перезапустит туризм: министр назвал приоритетные направления
Не сойдет с рук. Трамп захотел расплаты от Демпартии за "российский след"
Не сойдет с рук. Трамп захотел расплаты от Демпартии за "российский
В Совфеде оценили санкции Украины против Эрмитажа и МГУ
В Совфеде оценили санкции Украины против Эрмитажа и МГУ
"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о

Еще по теме

В Польше может появиться американское ядерное оружие
Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США — мнение
США собираются переместить войска из Германии ближе к России
Новый премьер Британии готова применить ядерное оружие