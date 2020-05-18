Антон Криворотов: «Чем больше узнаю Барбару, тем больше мы сближаемся»

Анастасия Иванова

Финал шоу «Холостяк» обещает быть захватывающим, ведь Антон Криворотов пока однозначно и не может сказать, кто ему ближе. Большинство поклонники ставят на Барбару, считая, что она смогла найти ключ от его сердца.

Барбара Пино с самого начала считалась главной фавориткой нового сезона «Холостяк», другие участницы даже шутили, что могут покидать шоу, так как Криворотов смотрит на кубинку влюбленными глазами. Действительно, экзотической девушке Антон уделял больше всего внимания, заботился о ней и пригласил на несколько свиданий, не скрывая чувств.

Во время прямого эфира на странице «СтарХит» в Instagram, он объяснил, почему потянулся к Барбаре.

«В ней есть загадка, которую хочется разгадать и этот путь очень захватывающий, как оказалось. Мне интересно понять, насколько там глубоко. Я нахожусь в какой-то прострации. Мне интересно смотреть, как она подпускает меня к себе. Чем больше узнаю ее, тем больше мы сближаемся», — сказал Криворотов.

Напомним, что в последней серии Пино произвела впечатление на родителей стоматолога, а его отец даже расплакался, после общения с ней. По слухам, именно Барбара стала победительницей шоу — несколько недель назад, публикуя очередные сториз, он случайно «спалил» любимую.

Правда, другая часть подписчиков сомневается в этом, и говорит, что не нужно сбрасывать со счетов Лизу Адаменко — ведь она тоже близка холостяку, и призналась ему в чувствах.

«С Лизой у меня была серьезнейшая работа, и я не боялся ее обидеть, потому что никого не обижал на проекте», — заявил Криворотов.

По словам Антона, седьмой сезон для каждой участницы был особенным. «У всех был момент переоценки чего-то, как и у меня. Это просто так бесследно не проходит, этот экспириенс надолго», — считает Антон.

Напомним, что в финал вышла не только Барбара Пино, но и Лиза Адаменко. В следующем выпуске девушки сами устроят для холостяка свидание, а затем проведут вечер вместе, после чего одной из них он предложит кольцо.

Фото: стоп-кадр из шоу «Холостяк»/телеканал ТНТ, Instagram

