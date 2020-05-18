Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи

Вадим Карасев

Фото: Costas Baltas / Reuters

Силы правительства национального согласия (ПНС) выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара с авиабазы у Триполи. Об этом сообщает эксперт аналитического центра «Атлантический совет» (Atlantic Council) Эмадеддин Бади в своем Twitter.

По его словам, ПНС окончательно выбили боевиков ЛНА с территории авиабазы Аль-Ватия к юго-западу от столицы страны. Отмечается, что операция прошла при поддержке турецких сил. Эта база имела большое стратегическое значение для Хафтара: ее использовали в операции ЛНА по взятию Триполи.

28 апреля ЛНА фельдмаршала Хафтара объявила о принятии управления страной и о прекращении действия достигнутого в 2015 году Схиратского соглашения, результатом которого стало формирование ПНС. Россия и Евросоюз осудили эти действия и призвали фельдмаршала придерживаться прошлых договоренностей.

Речь идет о международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая прошла 19 января в Берлине. В переговорах приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, а также генсек ООН, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций.

По ее итогам Сарадж и Хафтар обещали придерживаться достигнутых договоренностей, однако уже 19 февраля силы ЛНА обстреляли турецкий корабль в порту Триполи, контролируемом ПНС. Из-за этого глава правительства Фаиз Сарадж отказался от переговоров с Хафтаром.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА. В 2011-м там началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи.