"Авито" отметил рост спроса россиян на велосипеды

Алексей Вольцев

Сервис для размещения объявлений "Авито" отмечает рост спроса россиян на велосипеды в апреле и мае - еще более высокий, чем обычно с наступлением теплого времени года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Спрос на велосипеды в апреле и первой половине мая 2020 года вырос на 36% по всей России по сравнению с тем же периодом в 2019 году, а в некоторых городах, например, в Красноярске, и вовсе увеличился в 2 раза", - сообщили в сервисе.

Компания указывает, что спрос на велосипеды традиционно растет весной и с началом лета. "Однако в этом году аналитики "Авито" отмечают особенный ажиотаж. "Велосипед" занял второе место в топе поисковых запросов на первой неделе мая", - отметили в пресс-службе. По мнению экспертов сервиса, такая динамика связана с отсутствием привычных для россиян развлечений и потребностью в подвижных занятиях.