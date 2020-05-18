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«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей

«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей

АО «АвтоВАЗ» в понедельник, 18 мая, возобновил производство автомобилей, остановленное с 29 апреля. Источник на предприятии сообщил журналистам, что производство запущено в 6.00 по московскому времени.

Как ранее сообщало ИА Newstes, по данным «АвтоВАЗ», в апреле в России было продано 10 055 машин производства данного предприятия. Как следует из сообщения компании, это в 3,2 раза меньше по сравнению с апрелем прошлого года. По итогам первого месяца в режиме «самоизоляции», топ-3 наиболее популярных автомобилей Lada возглавили модели семейства Granta с результатом 3058 автомобилей. На втором месте по популярности — семейство Vesta. В апреле было продано 2913 автомобилей Lada Vesta.

В апреле 2019 года «АвтоВАЗ», по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продал в России 32 316 машин.

Ранее АО «АвтоВАЗ», как системообразующее предприятие, возобновил работу сборочных линий в Тольятти. Завод «LADA Ижевск» в Удмуртии также перезапустился с соблюдением санитарных правил. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на предприятиях автопроизводителя было смещено по времени начало рабочих смен. Ожидается, что это позволит избежать больших скоплений работников как на территории предприятия, так и в транспорте, доставляющем их на работу и домой.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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