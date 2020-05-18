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Бизнес-ход звезды реалити шоу принес ей шестизначную сумму

Бизнес-ход звезды реалити шоу принес ей шестизначную суммуМолли-Мэй ГаагаФото: @mollymaehague

Блогерша Молли-Мэй Хаг (Molly-Mae Hague) на своем YouTube-канале ответила на вопросы фанатов. В частности, она признала, что ее участие в реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) изначально было бизнес-ходом, который оказался успешным.

20-летняя девушка рассказала, что не рассчитывала найти на проекте вторую половину, однако ей это удалось. При этом она настаивает, что ее чувства к боксеру Томми Фьюри (Tommy Fury) искренние. «А что касается бизнес-хода... да, именно это и было», — заметила Хаг, после чего подмигнула на камеру.

Звезда шоу поделилась, что ее стратегия принесла ей успех: теперь на счету блогерши лежит шестизначная сумма. «Но большего я не скажу», — заверила Хаг.

В апреле бывший участник «Острова любви», врач скорой помощи Алекс Джордж (Alex George) рассказал, что поступил на работу в госпиталь в лондонском районе Луишем — один из центров, в котором борются с коронавирусом. Чтобы приободрить пациентов, которые видят его в защитном костюме, Джордж прикрепил к груди собственную фотографию в полуобнаженном виде.

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По материалам: lenta.ru

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