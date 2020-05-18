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Более 120 стран выступили за расследование о происхождении коронавируса

Более 120 стран выступили за расследование о происхождении коронавирусаФото: Aly Song / Reuters

Более 120 стран выступили за то, чтобы начать совместное расследование о происхождении коронавируса. Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что изначально предложение поступило от Евросоюза. Страны объединения хотят обеспечить «надлежащее и тщательное расследование» происхождения коронавируса, версия о причастности китайских властей в документе не упоминается. Предложение о расследовании может поступить во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ): подписавшиеся призывают инициировать «поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки».

Окончательное голосование по этому вопросу пройдет 19 мая. Пока к предложению присоединились 122 страны, в том числе Россия, Великобритания, Австралия, Канада. США и Китай пока воздержались от комментариев.

3 мая австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на досье, собранное разведывательными службами Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании обвинило Китай в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе. Пекин отрицает все обвинения.

В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро остановить ее. Разведывательное сообщество страны заявляло о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственно.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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