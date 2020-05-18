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Цены на золото взлетели до многолетнего рекорда

Цены на золото взлетели до многолетнего рекордаФото: Павел Лисицын / РИА Новости

Цены на золото установили многолетний рекорд на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что экономика сильно пострадает от пандемии коронавируса, а восстановление от ее последствий может завершиться не раньше конца 2021 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет американского регулятора, который выпускается дважды в год.

Цены на золото, которое традиционно воспринимается инвесторами как «тихая гавань» во время кризисов, взлетели на 16 процентов в 2020 году. Рост наблюдался на фоне сообщений о снижении темпов роста ВВП, предупреждений о неминуемой рецессии и запуска антикризисных программ правительствами по всему миру. Новый импульс росту цен придало обнародование в пятницу, 15 мая, данных, согласно которым объемы производства и розничные продажи в США пережили в апреле сильнейший спад в истории наблюдений.

Утром в понедельник, 18 мая, золото в ходе торгов в Лондоне подорожало на 1,2 процента, до 1764,73 доллара за унцию, и установило ценовой максимум с 2012 года. Также выросли цены на другой редкий металл — палладий. Его стоимость в понедельник взлетела более чем на 8 процентов, прибавив 100 долларов всего за 20 минут. Цены на серебро на фоне негативных новостей поднялись на 4 процента, на платину — на 3,5 процента.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявлял, что шок, который испытала экономика от коронавируса, стал сильнейшим в истории страны. Он призвал власти страны увеличить бюджетные стимулы для нормализации обстановки.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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