Частные лаборатории в России начали делать тесты на антитела к коронавирусу

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

Как минимум две частные лаборатории в России начали проводить платное тестирование граждан на поздние антитела (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайтах организаций.

Либораторная служба «Хеликс» оказывает услугу с 16 мая, «Инвитро» — с 18-го. В первой компании анализ стоит 1600 рублей без учета взятия биоматериала, во второй — 950 рублей. Срок исполнения составит два и три рабочих дня соответственно.

Сделать тест в «Инвитро» могут жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Перми и Челябинска. В «Хеликсе» точная информация по городам не приводится. В сообщении сказано, что анализ доступен в 350 медцентрах по всей России.

В конце апреля «Ведомости» писали, что тесты на выявление ранних (IgM) и поздних (IgG) антител к новому вирусу собираются проводить пять сетей частных медицинских лабораторий: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что москвичи смогут бесплатно пройти тест на антитела через электронную запись, которая будет доступна через несколько недель. Также с 15 мая в столице жителям в случайном порядке по СМС и на электронную почту рассылаются приглашения на посещение лаборатории.

По данным на середину мая, в России менее чем у шести процентов граждан может быть иммунитет к коронавирусу.