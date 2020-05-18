Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,2 тысячи

Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,2 тысячи
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии превысило 1,2 тысячи, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 18 мая 2020 года по республике зарегистрированы 78 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, среди выявленных новых инфицированных - четверо медработников. Выздоровели 23 пациента.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Экс-возлюбленная Александра Головина: «Я его простила и благодарна за дочь»
Экс-возлюбленная Александра Головина: «Я его простила и благодарна за
Кадыров потребовал уволить врачей, жаловавшихся на нехватку средств защиты
Кадыров потребовал уволить врачей, жаловавшихся на нехватку средств
Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,2 тысячи
Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,2 тысячи
Названы самые пострадавшие от коронавируса отрасли малого и среднего бизнеса
Названы самые пострадавшие от коронавируса отрасли малого и среднего
Резиденты ТОР и СПВ смогут искать инвестиции через онлайн суперсервисы
Резиденты ТОР и СПВ смогут искать инвестиции через онлайн суперсервисы
Украина больше не будет добиваться признания СССР "агрессором во Второй мировой"
Украина больше не будет добиваться признания СССР "агрессором во
"Авито" отметил рост спроса россиян на велосипеды
"Авито" отметил рост спроса россиян на велосипеды
Как считать энергетику человека и его слабости по голосу и манере говорить
Как считать энергетику человека и его слабости по голосу и манере
Украина передала Грузии гражданина, обвиняемого в терроризме
Украина передала Грузии гражданина, обвиняемого в терроризме
В сети перечислили способные спасти жизнь неочевидные факты
В сети перечислили способные спасти жизнь неочевидные факты
Названы российские регионы с высокими рисками природных пожаров
Названы российские регионы с высокими рисками природных пожаров
Никас Сафронов порезал палец и получил 320 тысяч долларов
Никас Сафронов порезал палец и получил 320 тысяч долларов

Топ на сегодня

Дибров захотел занять место переболевшего в Коммунарке ведущего Первого канала
Дибров захотел занять место переболевшего в Коммунарке ведущего
"Ловим отражение сетчатки глаза": антиснайпер раскрыл секреты спецназа
"Ловим отражение сетчатки глаза": антиснайпер раскрыл секреты спецназа
В СК назвали провокаторов, выложивших фото нацистов в «Бессмертный полк»
В СК назвали провокаторов, выложивших фото нацистов в «Бессмертный
Владимир Драчев: регионы пишут, что речи о перевыборах главы СБР не идет
Владимир Драчев: регионы пишут, что речи о перевыборах главы СБР не
В Германии обвинили НАТО в провокациях у границ России
В Германии обвинили НАТО в провокациях у границ России

Еще по теме

В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 800 человек
Число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 931
Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии увеличилось до 506
В Киргизии число случаев заражения коронавирусом выросло до 130