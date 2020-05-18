Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,2 тысячи

Влада Некрасова

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии превысило 1,2 тысячи, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 18 мая 2020 года по республике зарегистрированы 78 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, среди выявленных новых инфицированных - четверо медработников. Выздоровели 23 пациента.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.