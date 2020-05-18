Число выздоровевших россиян с коронавирусом превысило 70 тысяч

Вадим Карасев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России за сутки выздоровело 2722 россиянина с коронавирусом. Общее число излечившихся превысило 70 тысяч и составило 70 209, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве, которая лидирует по количеству зараженных, поправились почти 1,5 тысячи пациентов, в Подмосковье — 273. За все время эпидемии в Московском регионе коронавирусной инфекцией переболело 32,2 тысячи жителей.