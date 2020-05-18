Что смотреть онлайн 18 мая. Расписание трансляций
Утро
С 2:30 (18 мая) до 1:30 (19 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2017 года "Набукко" Джузеппе Верди об ассирийском царе Навуходоносоре (сокращенно Набукко). Постановка Элайджи Мошински, дирижер Джеймс Ливайн. В ролях: Пласидо Доминго (Набукко), Людмила Монастырская, Джейми Бартон, Дмитрий Белосельский и Расел Томас.
приглашает на спектакль "Собор. Белокаменная фантазия" по сюжетам каменной резьбы Дмитриевского собора во Владимире. Постановка Марины Протасовой.
День
В 15:00 Гоголь-центр повторит современный вариант "Обыкновенной истории" Ивана Гончарова. Постановка Кирилла Серебренникова. В ролях: Филипп Авдеев, Алексей Агранович, Ольга Науменко, Мария Селезнева. Премьера спектакля состоялась в 2015 году.
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ВНИМАНИЕ! Антракт закончился. Начинаем вторую часть! Третий звонок! Сразу после финала - большое интервью, которое Кирилл Серебренников взял у Олега Табакова в 2014 году. Оно тоже про "Обыкновенные истории", но те, в которых Олег Павлович сыграл сначала младшего, а потом старшего Адуевых.
В 16:00 Электротеатр Станиславский покажет проект "Дауны комментируют мир" Бориса Юхананова: "Неуправляемый ни для кого" (1995) и "Да! Дауны…или Поход за золотыми птицами" (1997).
В 17:00 из Пермского театра оперы и балета начнется трансляция записи выступления оркестра musicAeterna под управлением Дмитрия Синьковского, который также солирует на скрипке. В программе произведения Антонио Вивальди, включая "Времена года".
Вечер
В 19:00 МХТ имени Чехова представит запись 1979 года спектакля "Дачники" по пьесе Максима Горького. Постановка Владимира Салюка и Марии Муат.
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◾️Смотрите 18 мая в 19:00 на нашем YouTube канале спектакль «Дачники» по пьесе Максима Горького (режиссеры: Владимир Салюк, Мария Муат) ◾️В ролях: Леонид Губанов, Светлана Коркошко, Маргарита Юрьева, Борис Щербаков, Николай Пеньков, Любовь Стриженова, Анатолий Семёнов, Елена Королёва, Александр Калягин, Александр Дик, Ия Саввина, Любовь Мартынова, Владлен Давыдов, Всеволод Абдулов, Александр Серский, Юрий Пузырёв, Николай Пузырев, Людмила Кудрявцева #МХТ
В 19.00 МДТ – театр Европы покажет фильм "Лев Додин. Максимы" о выдающемся театральном режиссере. Постановка и интервью Анатолий Малкин.
В 19:00 в проекте "Большие гастроли" покажут "Тоску" Джакомо Пуччини Волгоградского государственного театра "Царицынская опера". Постановка Иркина Габитова, дирижер Фабио Мастранжело.
В 19:00 Театр имени Ленсовета представит спектакль "Преступление и наказание" Федора Достоевского. Запись 2013 года. Режиссер Сергей Волков. Художественный руководитель постановки Юрий Бутусов.
В 19:00 Венская опера откроет доступ к опере "Гибель богов" Рихарда Вагнера. Постановка Свена-Эрика Бехтольфа, дирижер Петер Шнайдер. В ролях: Штефан Винке, Петра Лэнг, Регина Ханглер и Фальк Штрукманн.
В 19:00 на сайте Московской консерватории начнется трансляция концертного исполнения в марте 2020 года незаконченной оперы "Заида" Вольфганга Амадея Моцарта в Рахманиновском зале. На сцене камерный оркестр Московской консерватории под управлением Феликса Колобова.
В 22:00 каждый вечер до 21 мая продолжается VK Fest: расписание выступлений более 50 исполнителей доступно по ссылке.